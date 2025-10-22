 Formazioni ufficiali Atalanta Slavia Praga, le scelte in vista del match - Calcio News 24
Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Slavia Praga, le scelte in vista del match

Formazioni ufficiali Atalanta Slavia Praga, le scelte in vista del match di Champions League. Il punto

Oggi la sfida valida per la terza giornata di Champions League: si gioca Atalanta-Slavia Praga.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril (C), Vlcek, Zima, Mbodji; Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod.

Atalanta Slavia Praga, le probabili scelte del tecnico nerazzurro Juric per la sfida di Champions League

Atalanta, Juric sicuro: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco. Abbiamo qualche rammarico…»

