Formazioni ufficiali Atalanta Slavia Praga, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Atalanta Slavia Praga, le scelte in vista del match di Champions League. Il punto
Oggi la sfida valida per la terza giornata di Champions League: si gioca Atalanta-Slavia Praga.
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman.
SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril (C), Vlcek, Zima, Mbodji; Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod.
Atalanta, Juric sicuro: «Abbiamo sofferto solamente a Parigi, ma è stata una partita a sé. Nelle altre abbiamo concesso poco. Abbiamo qualche rammarico…»