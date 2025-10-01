 Formazioni ufficiali Barcellona PSG, ecco le scelte per il match di Champions - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Formazioni ufficiali Barcellona PSG, ecco le scelte per il match di Champions

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Luis Enrique

Formazioni ufficiali Barcellona PSG: le scelte dei due allenatori in vista del match di Champions League

Ecco le formazioni ufficiali del match Barcellona PSG, partita valida per la seconda giornata di Champions League.

Barcellona PSG, le formazioni ufficiali:

Related Topics:

Ultime Notizie

Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

conte
Continue Reading

Ultime Notizie

Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait…

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

Allegri
Continue Reading