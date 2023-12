Formazioni ufficiali Bournemouth-Fulham, le scelte dei due tecnici

Alle 16 scenderanno in campo Bournemouth e Fulham in una sfida valida per la 19esima giornata di Premier League. Le scelte ufficiali

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Ouattara; Christie, Scott; Kluivert, Billing, Tavernier; Solanke. All. Iraola.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Vinicius. All. Marco Silva.