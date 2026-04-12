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Formazioni ufficiali Como Inter, le scelte di Fabregas e Chivu per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Como Inter: le scelte di Fabregas e Chivu per il match di Serie A, valido per la 32ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Como Inter, attesissima sfida valida per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Fabregas e Chivu.
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FORMAZIONI UFFICIALI COMO INTER
Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, S.Roberto; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.