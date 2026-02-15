Serie A
Formazioni ufficiali Cremonese Genoa: le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie A, valido per la 25ª giornata 2025/26
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Davide Nicola
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi