 Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, ecco le scelte dei due mister - Calcio News 24
Connect with us

Fiorentina News

Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, ecco le scelte dei due mister

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

By

Vanoli Torino

Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli

Sono state annunciate leformazioni ufficiali di Fiorentina Cremonese. Il match in campo oggi è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Related Topics: