Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, ecco le scelte dei due mister - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, ecco le scelte dei due mister
Formazioni ufficiali Fiorentina Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match di oggi: tutti i dettagli
Sono state annunciate leformazioni ufficiali di Fiorentina Cremonese. Il match in campo oggi è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.