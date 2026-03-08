Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Roma, le scelte di De Rossi e Gasperini per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Genoa Roma: le scelte di De Rossi e Gasperini per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Genoa Roma per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da De Rossi e Gasperini.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
Le scelte ufficiali: le formazioni di Genoa Roma
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskiy, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...