Formazioni ufficiali Genoa Roma, le scelte di De Rossi e Gasperini per il match di Serie A

2 ore ago

Malen

Formazioni ufficiali Genoa Roma: le scelte di De Rossi e Gasperini per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Genoa Roma per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da De Rossi e Gasperini.

Le scelte ufficiali: le formazioni di Genoa Roma

GENOA (3-5-2):  Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskiy, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

