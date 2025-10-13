Formazioni ufficiali Irlanda del Nord Germania: le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Irlanda del Nord Germania: le scelte dei tecnici per la sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2026

La Germania fa tappa a Belfast per affrontare l’Irlanda del Nord nella quarta giornata del gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Fischio d’inizio alle 20.45 al Windsor Park. I padroni di casa inseguono un successo che manca contro i tedeschi da oltre quarant’anni e sognano di spezzare il lungo tabù. La sfida si preannuncia cruciale nella lotta al primato: Irlanda del Nord, Germania e Slovacchia guidano infatti la classifica a pari merito con 6 punti.

O’Neill dovrà rinunciare a Bradley, fermato per squalifica, e valuta l’inserimento di Saville sulla corsia destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Devenny. In mezzo al campo spazio al trio formato da McCann, Charles e Price, con Galbraith e Reid chiamati a guidare il reparto offensivo.

Nagelsmann sembra intenzionato a confermare la linea difensiva con Schlotterbeck, Kimmich, Tah e Raum, protetta in mediana dal duo Pavlovic–Goretzka. Alle spalle dell’unica punta Woltemade agirà il terzetto offensivo composto da Adeyemi, Gnabry e Wirtz, chiamato a garantire fantasia e profondità sulla trequarti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Hume, Ballard, McNair; Bradley, McCann, Charles, Price, Devenny; Galbraith, Reid. CT. O’Neill.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Koch, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade. CT. Nagelsmann.