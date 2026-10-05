Formazioni ufficiali Italia Turchia: le scelte di Mancini e Montella per il match di Nations League

Formazioni ufficiali Italia Turchia: le scelte di Mancini e Montella per la quarta giornata di Nations League 2026

Tutto pronto allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la quarta giornata del girone di UEFA Nations League. La Nazionale italiana torna in campo per l’ultimo appuntamento di questa finestra internazionale con un obiettivo chiaro: dare continuità alle ultime prestazioni e consolidare la propria classifica. Dopo la convincente vittoria ottenuta proprio contro la selezione turca guidata da Vincenzo Montella e il prezioso pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, gli Azzurri cercano un altro risultato utile per chiudere al meglio il blocco di gare autunnali.

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Stati d’animo opposti: Azzurri lanciati, Turchia in cerca di riscatto

Il percorso delle due nazionali in questa fase della competizione disegna due momenti di forma decisamente contrastanti. Gli uomini guidati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini arrivano alla sfida casalinga con il morale alto, sorretti da un’identità di gioco sempre più definita e dalla solidità mostrata sul campo della selezione transalpina.

Di contro, la Turchia si presenta a Bologna incappata in un momento di evidente difficoltà dei risultati. La squadra di Montella è infatti reduce da tre sconfitte consecutive nelle prime tre uscite del torneo, un rullino di marcia negativo che obbliga i turchi a cercare punti fermi per evitare di compromettere definitivamente il cammino nel girone. La sfida del Dall’Ara rappresenta dunque un banco di prova cruciale per entrambe le formazioni.

Le formazioni ufficiali di Italia e Turchia

I due allenatori hanno sciolto i dubbi della vigilia annunciando gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto.

Per l’Italia, il CT opta per un 4-3-3 votato al palleggio e alla spinta sulle corsie esterne. Tra i pali c’è Donnarumma, protetto dal pacchetto arretrato formato da Di Lorenzo a destra, la coppia centrale Mancini-Bastoni e Ruggeri sulla sinistra. La mediana vede agire Barella, Romano e Doumbia, mentre nel tridente d’attacco la fisicità di Scamacca sarà supportata dall’imprevedibilità di Vergara e Maldini.

La Turchia risponde con un 4-3-2-1 compatto. A difesa della porta di Cakir agiranno Celik, Elmali, Bardakci e Kadioglu. Il trio di centrocampo è composto da Kahveci, Özcan e Yuksek, mentre Akgun e Akturkoglu avranno il compito di muoversi sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Simsir.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. CT: Mancini

TURCHIA (4-3-2-1): Cakir; Celik, Elmali, Bardakci, Kadioglu; Kahveci, Özcan, Yuksek; Akgun, Akturkoglu; Simsir. CT: Montella