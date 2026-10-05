Italia Turchia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Appuntamento alle 20:45 per Italia Turchia, match del quarto turno del gruppo 1 della Nations League: segui il live con noi
L’Italia torna in campo per la quarta giornata del girone di UEFA Nations League. Dopo il pareggio contro la Francia, la Nazionale guidata dal ct Roberto Mancini va a caccia di una vittoria contro la Turchia di Vincenzo Montella.
Segui con noi la cronaca diretta del match a partire dalle ore 20:45: dall’annuncio delle formazioni ufficiali agli aggiornamenti del risultato in tempo reale, per non perdere neanche un minuto della sfida azzurra in terra turca.
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LIVE ITALIA-TURCHIA 1-0
27′ GOL SCAMACCA – Italia avanti! Vergara tocca corto per Di Lorenzo: cross morbido per Scamacca che prima colpisce di testa ma viene chiuso, poi su ribattuta al volo spacca la traversa e batte Cakir.
16′ ANCORA DONNARUMMA – Si distende e blocca alla sua sinistra il portiere del Manchester City sul tiro a giro di Ozcan.
14′ TIRO KAHVECI – Risponde la Turchia con Kahveci! Tentativo dalla distanza respinto in angolo da Donnarumma.
12′ TIRO SCAMACCA – Romano ancora a ispirare, questa volta per Scamacca: dribbling e conclusione, troppo alta ma bel tentativo.
11′ CI PROVA MALDINI – Romano in verticale da Maldini, che avanza verso l’area e spara dalla distanza trovando il muro della difesa turca.
9′ TIRO BARDAKCI – L’azione prosegue, arriva la conclusione dalla lunghissima distanza che si perde abbondantemente sopra la traversa.
8′ MURO DI BARELLA – Simsir sterza dalla sinistra, calcia potente con il destro ma trova l’opposizione di Barella.
4′ SBAGLIA IL LANCIO BASTONI – Pallone profondissimo del difensore dell’Inter, che cercava in avanti Scamacca. Traiettoria fuori misura, raccoglie Cakir senza problemi.
1′ FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Italia Turchia.
ITALIA TURCHIA, IL TABELLINO: 1-0
Marcatori: 26′ Scamacca
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. CT: Mancini
TURCHIA (4-3-2-1): Cakir; Celik, Elmali, Bardakci, Kadioglu; Kahveci, Özcan, Yuksek; Akgun, Akturkoglu; Simsir. CT: Montella