Formazioni ufficiali Juventus Milan: le scelte di Tudor e Allegri per il big match dello Stadium valido per il campionato di Serie A

Storie e stati d’animo opposti all’Allianz Stadium, per il big match che chiude la sesta giornata di Serie A. La Juventus di Igor Tudor, in crisi di risultati, ospita il Milan di Massimiliano Allegri, lanciatissimo dopo un avvio di stagione quasi perfetto.

I bianconeri non vincono da quattro partite consecutive. Dopo lo spettacolare 4-3 contro l’Inter del 13 settembre, sono arrivati solo pareggi: due in campionato, contro Atalanta e Verona, e due in Champions League. La squadra di Tudor ha un disperato bisogno di ritrovare i tre punti per non perdere ulteriore terreno in classifica e, soprattutto, per ritrovare la fiducia smarrita in un periodo di grande incertezza.

Di umore completamente diverso è il Milan. Dopo il passo falso all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri hanno infilato quattro vittorie di fila, ultima delle quali pesantissima, contro i campioni d’Italia del Napoli. La squadra di Allegri arriva a Torino forte delle sue certezze e con l’obiettivo di superare un altro, fondamentale, esame di maturità. Una vittoria allo Stadium certificherebbe le ambizioni scudetto del Diavolo.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.