Francia, il ko con la Germania apre il tavolo delle critiche

La Francia è uscita sconfitta nell’amichevole contro la Germania e i quotidiani francesi ora sono preoccupati della situazione

Il gioco espresso non è certo quello visto negli ultimi anni e in vista dell’Europeo ora ci sono meno certezze e qualche critica. Le Figaro Sport in prima pagina ha scritto: «Dopo il naufragio contro la Germania dobbiamo preoccuparci dei blues?».