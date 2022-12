Francia, incontro tra Deschamps e la federazione per il rinnovo

Previsto un incontro tra Deschamps e la federazione francese a Guincamp: sempre più vicino il rinnovo del ct

Didier Deschamps è vicinissimo a rinnovare con la Francia. A darne notizia il presidente della Federcalcio Noël Le Graët, che a Ouest-France ha detto che si vedrà con il ct la settimana prossima a Guincamp. Di seguito le sue parole.

«Penso che troveremo l’accordo. Passeremo un momento insieme per riparlare di quel che è successo in Qatar e di come preparare Euro 2024. Se non vuole restare, sarà (un incontro) molto breve. Se vorrà restare, ci saranno discussioni leggermente più lunghe. Se possibile concluderemo prima della fine dell’anno».