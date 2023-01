Francia, Le Graet accusato di molestie sessuale

Dopo le parole su Zidane, il presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet è di nuovo al centro della polemica, questa volta per molestie sessuali

Noel Le Graet, presidente della Federcalcio Francese è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta non per le sue parole su Zidane, ma per qualcosa di ben più grave.

Le Graet è infatti accusato di molestie sessuali. Il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra ha commentato l’intervista di Sonia Souid, la donna che lo ha accusato. «Brava Sonia Souid per il coraggio della tua testimonianza. Le nostre verifiche saranno puntuali» ha commentato la ministra.