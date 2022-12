L’ex centrocampista di Juventus e PSG Blaise Matuidi si è espresso sulla finale dei Mondiali in Qatar: le sue dichiarazioni

Il pensiero di Matuidi su Francia-Argentina, finale dei Mondiali Qatar 2022:

IL PRONOSTICO – “Secondo me finisce 2-1. Messi farà gol, ma noi ne faremo uno in più. Non importa chi segnerà, l’importante è che la Coppa del Mondo resti a casa”.