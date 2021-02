Francia, poche chance europee per Theo Hernandez: Deschamps gli preferisce il fratello

Nonostante le grandi prestazioni con il Milan, il c.t. della Francia Didier Deschamps continua a non convocare in Nazionale Theo Hernandez

Secondo quanto appreso da fonti francesi, restano basse le possibilità che Theo Hernández possa far parte della prossima lista di convocati di Didier Deschamps.

Ad oggi il Ct dei transalpini sembra preferire al rossonero il fratello Lucas Hernandez, anche lui terzino sinistro, attualmente al Bayern Monaco. Le chance per Theo di far parte della spedizione francese per i prossimi europei sono irrisorie, molto più probabile vederlo tornare tra i convocati dopo la competizione continentale.