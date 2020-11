Francia, Rami vuole Benzema: «Frustrante non vederlo in Nazionale»

Adil Rami ha parlato dell’assenza di Karim Benzema con la Nazionale francese

Adil Rami, difensore del Boavista, in una intervista a Le Parisien ha parlato dell’assenza dalla Nazionale francese di Karim Benzema.

«È molto frustrante non avere Benzema in questa squadra. Chiaramente schierarsi con lui non vuol dire essere contro Olivier Giroud. Abbiamo bisogno anche di Giroud perché è un marcatore. Ma se ci fosse una riconciliazione con l’allenatore, sarebbe bello rivedere Benzema in blues. Per Karim è importante prendere parte a qualche grande competizione. Questa storia è troppo stupida. Se è necessario chiedere scusa pubblicamente o davanti all’allenatore, allora Karim deve farlo. Deve pensare a les bleus».