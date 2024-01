Franco Baresi: «Mi hanno paragonato a Beckenbauer. Ecco perché…»

Il ricordo di Franz Beckenbauer da parte di Franco Baresi, ex difensore del Milan e considerato uno degli ‘eredi’ del Kaiser

Per assonanza col nome e per modo d’intendere il ruolo del libero, Franco Baresi è stato accostato a Franz Beckenbauer. La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex difensore del Milan per ricordare il campione tedesco.

GERMANIA-OLANDA 1974 – «Ricordo Beckenbauer e Cruijff, due miti uno contro l’altro. É un momento che mi ha ispirato per tutta la vita».

RICORDO – «Il giorno in cui l’ho visto, in Germania, dove eravamo andati per un torneo. Io ero già adulto (e lui forse il vice presidente del Bayern), ma quasi arrossivo per l’emozione. I paragoni con lui mi hanno sempre messo a disagio. Stiamo parlando di Beckenbauer, numero 1».

UN INCONTRO SFIORATO – «Sì, lui nel 1990 allenava la Germania campione del mondo in Italia. Siamo andati vicini a trovarci in finale, poi lo sapete com’è andata, quella semifinale con l’Argentina, quei rigori… e la coppa l’ha presa lui».

CHI AVREBBE FATTO IL LIBERO SE AVESSERO GIOCATO INSIEME – «Non lo so, di sicuro sarebbe stato un grande onore per me».

IL PARAGONE – «Non lo so, me lo hanno sempre detto. In fondo avevamo le stesse iniziali: FB lui, FB io. Forse è per quello che ci hanno sempre avvicinato».

DIFFERENZE – «Beh, io l’ho visto giocare più di qualche volta ma difficilmente ricordavo un suo fallo. Io, diciamo, ne facevo qualcuno in più…»