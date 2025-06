Frattesi, sempre più probabile l'addio all'Inter? Possibile uno scambio con quella rivale - Calcio News 24

Frattesi al centro del mercato: ipotesi di scambio tra Inter e Lazio con Rovella. Ecco la situazione attuale dei nerazzurri

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto regalare una sorpresa inattesa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giorno, i nerazzurri starebbero lavorando sottotraccia a un’operazione che potrebbe coinvolgere uno dei volti più promettenti della loro mediana: Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, arrivato a Milano con grandi aspettative, potrebbe essere coinvolto in un possibile scambio con la Lazio, che avrebbe proposto il nome di Nicolò Rovella.

Questa suggestione di mercato nasce da un incrocio di esigenze e malumori interni. In particolare, l’Inter starebbe valutando eventuali contromosse nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, punto fermo della squadra nella passata stagione, avrebbe manifestato segnali di insoddisfazione legati ad alcune dinamiche interne al club e alle offerte ricevute dall’estero. In un contesto del genere, la dirigenza interista si muove con prudenza ma lucidità, e l’ipotesi di inserire Rovella come potenziale rinforzo ha iniziato a prendere quota.

Il giovane centrocampista biancoceleste, classe 2001, piace per la sua intelligenza tattica, la capacità di dettare i tempi e un profilo tecnico in piena crescita. Dopo un buon campionato con la Lazio, Rovella è visto da molti come un potenziale regista di livello per squadre ambiziose. L’Inter valuta l’opportunità di affiancarlo a profili più esperti oppure di utilizzarlo come alternativa di prospettiva in caso di cessione di Calhanoglu o cambi strutturali nel modulo.

Dall’altra parte, Frattesi potrebbe trovare nella Lazio l’ambiente ideale per esplodere definitivamente. Dopo una prima stagione in nerazzurro in cui ha alternato prestazioni positive a momenti di minore brillantezza, il classe 1999 potrebbe beneficiare di maggiore spazio e centralità nel progetto tecnico della squadra romana. Il gioco verticale e dinamico richiesto da Sarri, nuovo allenatore biancoceleste, si adatterebbe perfettamente alle qualità di inserimento, corsa e aggressività di Frattesi.

L’operazione è ancora in fase iniziale, ma l’idea di uno scambio Frattesi-Rovella non è più solo una suggestione. I due club avrebbero avuto contatti informali per sondare la fattibilità dell’affare, che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni in base all’evoluzione della situazione legata a Calhanoglu e ad altre uscite possibili in casa Inter.

In questo contesto, Frattesi rimane una figura centrale nel panorama del calciomercato estivo. Che resti a Milano o prenda la via della Capitale, sarà sicuramente uno dei protagonisti del mercato. La sua capacità di inserirsi, segnare e coprire ampie porzioni di campo lo rende un profilo ambito. E con il futuro incerto di alcuni big, l’Inter deve giocare d’anticipo.