Frattesi Juve, ipotesi plausibile? Romano fa chiarezza sugli accostamenti del centrocampista dell’Inter ai bianconeri: ecco cosa può succedere!

Frattesi Juve, il futuro di Davide Frattesi è ancora incerto, avanzano le voci di uno scambio che lo porterebbero in bianconero. Romano chiarisce

Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno degli argomenti più discussi in casa Inter. Nonostante l’apprezzamento da parte del tecnico Cristian Chivu, il centrocampista italiano ha trovato poco spazio finora, alimentando le voci su una sua possibile partenza già a gennaio.

Tra i club interessati a Frattesi, Roma e Lazio sono sempre molto attenti alla situazione, ma nelle ultime ore è circolata anche un’ipotesi che lo vorrebbe protagonista di uno scambio con la Juventus. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista di mercato Fabrizio Romano, che ha escluso al momento l’ipotesi di un affare con i bianconeri.

LA POSIZIONE DI SPALLETTI E LA JUVE – «Frattesi è stato a lungo nella lista del Napoli lo scorso anno e anche in quella della Roma, poi l’Inter ha scelto di tenerlo con sé. Sulla Juventus non risulta che si stia lavorando ad uno scambio in questo momento, al di là dell’apprezzamento di Luciano Spalletti storicamente per il calciatore, che gli è sempre piaciuto anche da ct della Nazionale. Non risulta che la Juve abbia avviato dei contatti con l’Inter per uno scambio con Frattesi a gennaio. In questo momento la situazione è ancora tranquilla».

Nonostante Luciano Spalletti abbia sempre avuto una stima per Frattesi, non sembra che la Juventus stia concretamente lavorando a un trasferimento per il centrocampista dell’Inter. Al momento, quindi, l’ipotesi di uno scambio tra le due squadre resta soltanto una voce, senza alcun riscontro ufficiale.