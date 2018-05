Calciomercato Lazio, Freuler nel mirino: la richiesta dell’Atatalanta

Centrocampo Lazio, il calciomercato si apre nel segno di Remo Freuler: sarà il centrocampista dell’Atalanta il rinforzo di Tare per Inzaghi?

Si fa sempre più insistente il nome di Remo Freuler come prossimo colpo di calciomercato della Lazio per la stagione 2018/2019. Il centrocampista svizzero dell’Atalanta piace alla dirigenza capitolina e vorrebbe portarlo con sé dalla prossima estate. Il direttore sportivo Igli Tare della Lazio, del resto, lo conosce bene sin dai tempi in cui militava con le maglie di Grasshopper, Winterthur e Lucerna nel campionato svizzero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio vuole Freuler dall’Atalanta: la valutazione che ne fanno i bergamaschi si attesta sui 15 milioni di euro.

Freuler completerebbe il reparto di centrocampisti centrali insieme a Lucas Leiva e Parolo. Il contratto dello svizzero con l’Atalanta scade solamente nel giugno 2021, quest’anno ha realizzato ben 5 gol in 35 presenze in Serie A. Non è il solo nome orobico che interessa ai laziali, che nel frattempo hanno chiesto informazioni anche per il portiere Sportiello di rientro dalla Fiorentina e su Petagna come vice-Immobile. Detta della valutazione che ne fa l’Atalanta per il cartellino dello svizzero, la Lazio sarebbe pronta ad offrire un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro allo svizzero 26enne.