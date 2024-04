Thiago Motta: «Gara difficile. Su Zirkzee dico che...»

Le parole dell’allenatore del Bologna Thiago Motta prima della gara contro il Frosinone: fondamentale per la corsa Champions

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore rossoblu Thiago Motta ha voluto parlare così prima di Frosinone Bologna di Serie A

«Bisogna capire i momenti di gioco, capire cosa succederà nei primi minuti e abbassare la loro intensità in fase di pressione. Conosciamo le situazioni di gioco, conosciamo l’ambiente e conosciamo l’avversario, ma siamo anche consapevoli del momento che stiamo attraversando e vogliamo mettere tutto in campo per affrontare al meglio una squadra complicata. Zirkzee? Sta bene»