 Frosinone-Como 2-0, Fabregas: «Dobbiamo migliorare, ma non posso ammazzare i miei giocatori. Palmisani ha parato tanto, noi non siamo siamo stati all’altezza»
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Frosinone-Como 2-0, Fabregas: «Dobbiamo migliorare, ma non posso ammazzare i miei giocatori. Palmisani ha parato tanto, noi non siamo siamo stati all’altezza»

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Published 2 ore fa il 20 Settembre 2026
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Fabregas Como Inter

Il Como cade allo Stirpe contro il Frosinone: prima sconfitta stagionale per Fabregas dopo un avvio da protagonista

Il Como perde l’imbattibilità in Serie A e incassa la prima sconfitta stagionale. La squadra di Cesc Fabregas cade allo Stirpe contro il Frosinone, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Calò al 14’ e Kvernadze al 38’.

I lariani arrivavano alla sfida con 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, ma non riescono a dare continuità al proprio ottimo avvio. Il ko impedisce inoltre al Como di agganciare Inter e Roma in vetta alla classifica.

Nonostante il risultato negativo, Fabregas ha sottolineato le numerose occasioni create dalla sua squadra, elogiando comunque la prestazione degli avversari.

ANALISI DELLA PARTITA«Abbiamo avuto tante opportunità per segnare e, per quello che abbiamo creato, avremmo potuto vincere con un risultato ancora più largo. Il Frosinone ha comunque fatto una buona partita e gli vanno fatti i complimenti».

Il tecnico del Como ha poi commentato la prestazione di Nico Paz, uno dei giocatori più attesi della formazione lariana.

CRESCITA DI NICO PAZ«Nico ha ancora margini di crescita e può migliorare sotto tanti aspetti. È un giocatore che vuole sempre avere la palla e incidere, ma deve continuare a lavorare anche su altri aspetti del gioco. Siamo molto contenti di quello che sta facendo».

Fabregas: «Dobbiamo trovare maggiore equilibrio»

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, Fabregas ha ribadito l’importanza di analizzare la sconfitta senza perdere le certezze costruite nei mesi precedenti.

PRESTAZIONE DEL FROSINONE«Il Frosinone merita grandi complimenti per il modo in cui ha giocato e per il coraggio dimostrato. Noi abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma oggi la palla non è voluta entrare. Non è stata la nostra giornata. È stata la nostra prima sconfitta dopo cinque mesi e, nonostante il risultato, ho visto una squadra che ha continuato ad attaccare e a voler giocare».

L’allenatore spagnolo ha poi individuato nella gestione delle ripartenze avversarie uno degli aspetti da migliorare in vista delle prossime gare.

EQUILIBRIO E CRESCITA«Dobbiamo imparare a fare scelte diverse e trovare maggiore equilibrio, perché non possiamo concedere così tanti contropiedi. È un aspetto che conosciamo e che dovremo rivedere insieme ai ragazzi. Al di là del risultato, però, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra: non ho visto giocatori confusi o senza voglia di giocare».

Fabregas ha infine difeso il gruppo, sottolineando come il percorso del Como sia ancora lungo.

IL PERCORSO DEL COMO«Abbiamo ancora tanta strada da fare e diversi aspetti da migliorare. Siamo soltanto alla quinta giornata e, come dico sempre, non guardiamo la classifica. Questo è il nostro modo di lavorare e continueremo a farlo».

Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza stampa: «Oggi avessimo vinto 1-4 non sarebbe stata una sorpresa, Palmisani ha parato tanto. Non abbiamo avuto un grande controllo, abbiamo avuto 4 grande occasioni per far gol. Quando si perde bisogna arrabbiarsi e analizzare, però il Frosinone ha fatto la gara che voleva fare e noi non siamo siamo stati all’altezza. Non posso ammazzare i miei giocatori per i gol mangiati. Bravo il Frosinone a farti male con le loro carte, dobbiamo migliorare sicuramente».

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