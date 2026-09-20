Frosinone-Como 2-0, Fabregas: «Dobbiamo migliorare, ma non posso ammazzare i miei giocatori. Palmisani ha parato tanto, noi non siamo siamo stati all’altezza»

Il Como cade allo Stirpe contro il Frosinone: prima sconfitta stagionale per Fabregas dopo un avvio da protagonista

Il Como perde l’imbattibilità in Serie A e incassa la prima sconfitta stagionale. La squadra di Cesc Fabregas cade allo Stirpe contro il Frosinone, che si impone per 2-0 grazie alle reti di Calò al 14’ e Kvernadze al 38’.

I lariani arrivavano alla sfida con 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, ma non riescono a dare continuità al proprio ottimo avvio. Il ko impedisce inoltre al Como di agganciare Inter e Roma in vetta alla classifica.

Nonostante il risultato negativo, Fabregas ha sottolineato le numerose occasioni create dalla sua squadra, elogiando comunque la prestazione degli avversari.

ANALISI DELLA PARTITA – «Abbiamo avuto tante opportunità per segnare e, per quello che abbiamo creato, avremmo potuto vincere con un risultato ancora più largo. Il Frosinone ha comunque fatto una buona partita e gli vanno fatti i complimenti».

Il tecnico del Como ha poi commentato la prestazione di Nico Paz, uno dei giocatori più attesi della formazione lariana.

CRESCITA DI NICO PAZ – «Nico ha ancora margini di crescita e può migliorare sotto tanti aspetti. È un giocatore che vuole sempre avere la palla e incidere, ma deve continuare a lavorare anche su altri aspetti del gioco. Siamo molto contenti di quello che sta facendo».

Fabregas: «Dobbiamo trovare maggiore equilibrio»

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, Fabregas ha ribadito l’importanza di analizzare la sconfitta senza perdere le certezze costruite nei mesi precedenti.

PRESTAZIONE DEL FROSINONE – «Il Frosinone merita grandi complimenti per il modo in cui ha giocato e per il coraggio dimostrato. Noi abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma oggi la palla non è voluta entrare. Non è stata la nostra giornata. È stata la nostra prima sconfitta dopo cinque mesi e, nonostante il risultato, ho visto una squadra che ha continuato ad attaccare e a voler giocare».

L’allenatore spagnolo ha poi individuato nella gestione delle ripartenze avversarie uno degli aspetti da migliorare in vista delle prossime gare.

EQUILIBRIO E CRESCITA – «Dobbiamo imparare a fare scelte diverse e trovare maggiore equilibrio, perché non possiamo concedere così tanti contropiedi. È un aspetto che conosciamo e che dovremo rivedere insieme ai ragazzi. Al di là del risultato, però, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra: non ho visto giocatori confusi o senza voglia di giocare».

Fabregas ha infine difeso il gruppo, sottolineando come il percorso del Como sia ancora lungo.

IL PERCORSO DEL COMO – «Abbiamo ancora tanta strada da fare e diversi aspetti da migliorare. Siamo soltanto alla quinta giornata e, come dico sempre, non guardiamo la classifica. Questo è il nostro modo di lavorare e continueremo a farlo».

Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza stampa: «Oggi avessimo vinto 1-4 non sarebbe stata una sorpresa, Palmisani ha parato tanto. Non abbiamo avuto un grande controllo, abbiamo avuto 4 grande occasioni per far gol. Quando si perde bisogna arrabbiarsi e analizzare, però il Frosinone ha fatto la gara che voleva fare e noi non siamo siamo stati all’altezza. Non posso ammazzare i miei giocatori per i gol mangiati. Bravo il Frosinone a farti male con le loro carte, dobbiamo migliorare sicuramente».