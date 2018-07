Frosinone: tra mercato, abbonamenti ed un sogno nel cassetto

Il Frosinone prepara la nuova stagione di Serie A. Già quattro colpi di mercato ed un sogno nel cassetto: Marco Borriello. I tifosi si dividono sulla campagna abbonamenti.

Il Frosinone è tornato in Serie A e si prepara alla nuova stagione. Già messi a segno quattro colpi di mercato dal direttore sportivo Marco Giannitti il quale sogna, insieme al presidente Maurizi Stirpe, il colpaccio per l’attacco: Marco Borriello.

L’attaccante lo scorso anno alla SPAL, dove ha collezionato 15 presenze ed appena un gol, è svincolato ed è a caccia di una sistemazione per la prossima stagione. Frosinone apre le porte al 36enne cresciuto nel Milan e passato da Roma e Juventus. Trattativa non semplice considerato l’alto ingaggio percepito dall’attaccante napoletano, ma di sicuro per le ambizioni del Frosinone non è un affare impossibile.

Il Direttore Sportivo Marco Giannitti ha portato alla corte di Moreno Longo quattro pedine fondamentali per lo scacchiere ciociaro: Lorenzo Crisetig, Marco Sportiello, Christian Molinaro ed Edoardo Goldaniga, ed è prossimo a chiudere anche per lo svincolato Alberto Aquilani. La formazione canarina ha ambizioni importanti, non vuole essere di passaggio nel prossimo campionato di Serie A. Il presidente Maurizio Stirpe era stato chiaro in una recente conferenza stampa: «Se retrocediamo non sarò più alla presidenza del Frosinone. La squadra avrà 8/10 giocatori nuovi».

C’è un piccolo problema però: la campagna abbonamenti. I tifosi del Frosinone si dividono in due: c’è chi giudica che il prezzo è congruo alla Serie A e chi, invece, non è d’accordo. Certo, in curva un abbonamento costa circa 190€ ed è un costo più che abbordabile, mentre in tribuna centrale si parte da un minimo di 850€ fino ai 2500€ della tribuna autorità. Insomma non tutti contenti, ma le iniziative non mancano ed i tifosi canarini stanno cercando soluzioni per rimediare all’esborso importante.