Fulham-Liverpool, Klopp: «Vinciamole tutte e la Premier sarà nostra»

Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, sulla possibilità di vincere la Premier League. I dettagli

É un periodo difficile per il Liverpool, dopo la sconfitta in campionato con il Crystal Palace che ha determinato il sorpasso del Manchester City e l’inutile vittoria di Bergamo, non sufficiente per accedere alla semifinale di Europa League. Non c’è tempo per piangersi addosso e domenica i Reds scenderanno in campo a Craven Cottage contro il Fulham. Il momento è stato riassunto oggi in conferenza stampa da Jurgen Klopp, fortemente focalizzato sugli impegni che verranno.

RESETTARE LE DIFFICOLTA’– «Sfortunatamente, tutti noi abbiamo avuto abbastanza opportunità per imparare a farlo nel corso degli anni. Non c’è stagione che riesco a ricordare dove non ci siano stati momenti in cui hai pensato: “Avremmo dovuto vincere, avremmo dovuto farlo”. Fa parte della nostra vita costantemente. Devi affrontarlo. Non si tratta mai di quanti pugni si ottengono, è sempre il modo in cui affronti gli avversari quel che conta. Ed è così che dobbiamo affrontare la situazione, esattamente come abbiamo sempre fatto. Il problema più grande sono le squadre contro cui giochiamo. Perché anche loro hanno obiettivi e hanno avuto più tempo per recuperare le energie. Da parte nostra dobbiamo fare in modo di diventare nuovamente quell’avversario contro il quale ogni squadra non vuole giocare».

VINCERE LA PREMIER – «Ovviamente il destino non è interamente nelle nostre mani. Però penso che se vincessimo tutte le nostre partite, sì, ci sarebbe una buona probabilità di diventare campioni. Chi avrebbe mai pensato che l’Arsenal perdesse contro l’Aston Villa? Ora siamo tutti qui che pensiamo: “OK, il Manchester City vincerà tutte le sue partite”. Certo, è successo molto spesso, ma hanno anche un sacco di partite da giocare, incontreranno avversari difficili. Noi perciò non pensiamo a loro. Noi dobbiamo solo pensare a come riprendere a vincere. Abbiamo avuto una brutta settimana sotto il profilo dei risultati, le prestazioni non sono state così negative, di occasioni ne abbiamo prodotte. La cosa peggiore nel calcio è quando non crei e a noi non sta succedendo. Perciò sono molto positivo. Sono più che soddisfatto della situazione in cui ci troviamo».