Fullkrug è l’ultima idea della Fiorentina per l’attacco: occhio alla concorrenza del Venezia. Il punto sul futuro dell’ex Milan, rientrato al West Ham

Possibile nuova esperienza in Serie A per Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco, reduce da una parentesi poco fortunata al Milan, è pronto a fare ritorno al West Ham dopo sei mesi in rossonero e un solo gol realizzato. La sua avventura a Milano è ormai ai titoli di coda: manca soltanto il comunicato ufficiale, ma il futuro del centravanti sembra già lontano sia dal club rossonero sia dagli Hammers.

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Il West Ham, appena retrocesso in Championship, non avrebbe infatti intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Per questo motivo Fullkrug sarà nuovamente messo sul mercato, con una valutazione accessibile intorno ai 3 milioni di euro. Una cifra che potrebbe attirare diversi club italiani alla ricerca di esperienza, fisicità e soluzioni immediate in area di rigore.

Fullkrug Fiorentina, l’idea in caso di addio di Piccoli

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, anche la Fiorentina starebbe valutando il profilo dell’ex Werder Brema. Il nome di Fullkrug potrebbe diventare particolarmente interessante in caso di cessione di Roberto Piccoli, attaccante finito al centro di diverse valutazioni di mercato.

I viola stanno infatti ragionando sulle possibili alternative offensive e il tedesco rappresenterebbe un’opzione esperta, già abituata a contesti di alto livello e con caratteristiche ben definite: presenza fisica, gioco spalle alla porta, capacità di attaccare l’area e peso specifico sui palloni alti.

Fullkrug Fiorentina, attenzione anche al Venezia

La Fiorentina, però, non è l’unico club italiano sulle tracce di Fullkrug. Da diverse settimane anche il Venezia avrebbe avviato i contatti con Roof, agenzia che cura gli interessi del centravanti, per capire la fattibilità dell’operazione e provare a ottenere il sì del giocatore.

Il futuro dell’attaccante tedesco resta quindi aperto. Dopo il passaggio al Milan senza l’impatto sperato, Fullkrug potrebbe ripartire ancora dall’Italia, con la Fiorentina pronta a monitorare la situazione qualora si aprisse davvero il dossier legato all’eventuale partenza di Piccoli.