Funerale Guerini, Cairo: «Commozione e dolore. Lotito mi ha abbracciato»

Urbano Cairo ha parlato al termine del funerale del giovane Daniel Guerini

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha parlato di Daniel Guerini, il giorno dopo il suo funerale.

FUNERALE – «La commozione, il dolore, la partecipazione, la solidarietà, i sentimenti e il rispetto ci hanno unito tutti in chiesa, al di là dei colori e della rivalità sportive che non hanno senso davanti alla perdita di un ragazzo. Ci sono stati aspetti toccanti nella giornata tristissima dell’ultimo saluto a Daniel Guerino, che non dimenticherò e porterò sempre con me. Ho apprezzato moltissimo tutto l’ambiente laziale, che si è dimostrato appassionato e sensibile. I tifosi mi hanno mostrato apprezzamento per la nostra partecipazione. Mi sono immerso in un ambiente ricco di umanità».

ABBRACCIO CON LOTITO – «Io sono arrivato in anticipo, intorno alle 11.40. Quando Lotito ha saputo della mia presenza, è venuto a cercarmi, mi ha salutato con calore e ci siamo abbracciati».