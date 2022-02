Fusi: «Juve Torino? Ecco che partita sarà allo Stadium»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Fusi, doppio ex di Torino e Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com per analizzare la sfida di venerdì sera

PARTITA – «È vero, il Toro viene da un momento non felice a livello di risultati ma il derby, per chi lo gioca con la maglia granata, ha un valore doppio. Per la Juve sarà invece una partita per dimostrare di essere in crescita e per prepararsi bene alla Champions League».

