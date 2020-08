Jorge Carrascal può fare ritorno in Europa in vista della prossima stagione: le dichiarazioni del padre del classe ’98 del River Plate

Jorge Carrascal potrebbe presto tornare in Europa. Il talento classe ’98 di proprietà del River Plate, come confermato dal padre del calciatore, è molto richiesto da diversi club internazionali.

«È un buon momento per tornare in Europa, ma decide il River Plate», queste le sue dichiarazioni in vista del futuro.