Futuro Haaland, il padre: «Vorrebbe la Premier League»

Futuro Haaland, il padre del classe 2000 non ha dubbi: «A un certo punto vorrebbe andare in Premier League, ma non so quando»

Il futuro di Erling Haaland è ancora tutto da conoscere. Le prestazioni del giocatore del Salisburgo hanno attirato le attenzioni di mezza Europa, compresa la Juventus. A far chiarezza sulla situazione è il padre del calciatore.

«A un certo punto vorrebbe andare in Premier League, ma quando ciò accadrà non lo so. E’ costruito per andare in Premier League, ma se ciò accadrà tra poco o in una fase successiva non è dato sapersi. In questo momento è a Salisburgo, un club fantastico che gioca la Champions League. Quindi non ha fretta», le sue parole a TalkSport.