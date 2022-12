Gakpo sogna il Manchester United, ma servono 60 milioni

Cody Gakpo era stato nel mirino del Manchester United la scorsa estate e lo è ancora dopo il mondiale in Qatar

Cody Gakpo non ha cambiato idea sul Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante olandese era entusiasta dell’interesse dei Red Devils per la scorsa estate e da allora l’opinione non è cambiata.

I colloqui tra i dirigenti inglesi e gli agenti del calciatori sono continui e positivi, ma per il trasferimento servono tra i 55 e i 60 milioni.