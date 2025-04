Galatasaray, rinnovo fino al 2028 per Torreira! Niente ritorno in Italia, ecco che squadre erano interessate all’ex Sampdoria e Fiorentina

Galatasaray, Torreira blindato fino al 2028! Niente ritorno in Serie A, ecco che squadre erano interessate all’ex Sampdoria e Fiorentina. Dettagli

Lucas Torreira ha rinnovato il suo contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno 2028, confermando la sua permanenza in Turchia e allontanando l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove la Lazio aveva mostrato interesse.

Dal suo arrivo dalla Fiorentina nel 2022 per 6 milioni di euro, il centrocampista uruguaiano si è affermato come una figura chiave per il club, disputando 123 partite, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Torreira è apprezzato per il suo stile di gioco dinamico e la sua etica del lavoro, che lo hanno reso un beniamino dei tifosi. Durante la sua permanenza, ha contribuito alla conquista di due titoli di Super Lig e una Süpercoppa turca, consolidando il suo ruolo centrale nel progetto del Galatasaray.