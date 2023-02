Galatasaray, Zaniolo può già dire addio: le possibilità per il futuro

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare il Galatasaray dopo pochi mesi di permanenza con il club turco. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo potrebbe far ritorno in Italia già nella prossima sessione di calciomercato estivo.

L’ex Roma ha infatti una clausola da 35 milioni di euro che si abbassa di anno in anno e potrebbe essere un’opportunità per varie squadre italiane come Juventus e Milan. Il Galatasaray, nelle idee di Zaniolo, è infatti solo una tappa intermedia prima di approdare in una big.