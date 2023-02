Galeone: «Allegri è nervoso ma la Juve batterà il Nantes»

Spesso, nei momenti di difficoltà, si fa ricorso al maestro. Giovanni Galeone lo è stato per Massimiliano Allegri e dopo il pareggio con il Nantes l’allenatore bianconero sta certamente vivendo un momento problematico. Galeone ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

RAPPORTO – «Ho sentito Max prima della Fiorentina, ma non alla vigilia dell’Europa League. A questo punto lo chiamerò per lo Spezia».

NONNO – «Mi fa effetto che Valentina, sua figlia, sia diventata mamma perché l’ho vista crescere fin da piccola ai tempi di Perugia. Max è un bel nonno, giovane».

IL DOPO NANTES – «L’ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con me è sempre sereno e tranquillo. Innervosirsi non è da lui, che da buon livornese è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione, però c’è da capirlo. Eccome!».

ASSENZE – «Non dimentichiamo che Allegri, di fatto, nella prima parte del campionato non ha avuto i tre giocatori più importanti: Pogba, Chiesa e Di Maria, che non ha avuto grande continuità prima del Mondiale vinto con l’Argentina. Ora ne ha recuperati due e si vede».

JUVE-NANTES – «I bianconeri hanno subito gol perché hanno rallentato. E questa Juve, che non ha più i professori del passato Khedira, Mandzukic, Chiellini, Barzagli… non può permetterselo perché ha un margine di errore tecnico maggiore. Questa è unna squadra che deve essere più diretta, non ha la qualità per palleggiare. Però… Contro il Nantes i bianconeri sono stati anche sfortunati. La Juventus è superiore ai francesi e sono convinto che passerà il turno nella gara di ritorno. Poi non so se riuscirà ad arrivare in fondo all’Europa League perché comunque andando avanti si incrociano squadre di livello, come l’Arsenal».