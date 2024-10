Galliani sceglie la linea soft: niente ritiro e vicinanza alla squadra

Adriano Galliani sceglie la linea soft: l’amministratore delegato del Monza ha deciso di confermare il tecnico Nesta e di non passare dal ritiro

Adriano Galliani sceglie la linea soft per il Monza: i brianzoli hanno iniziato male la stagione, con 3 pareggi e 3 sconfitta che li posizionano all’ultimo posto in classifica. La squadra di Nesta è l’unica a non aver ancora vinto una partita in Serie A.

Nonostante questo però, come riportato da MonzaNews, l’amministratore delegato del club ha deciso di non passare dall’esonero del tecnico o da ritiri “punitivi”: vicinanza alla squadra e approccio comprensivo per provare ad invertire la rotta in campionato.