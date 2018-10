Gandini e il futuro: «No al Milan, ecco perché. Sogno il Club Italia o un futuro all’estero»

Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, ha parlato del Milan, di Gazidis e del suo futuro

Ivan Gazidis è il nuovo amministratore delegato del Milan, Umberto Gandini, non tornerà in rossonero e non lavorerà in coppia con l’ex Arsenal. L’ex ad del Milan ha lasciato la Roma ma non tornerà in rossonero: «Purtroppo ho lasciato a Roma, ma non torno al Milan per diversi motivi. Ne ho parlato con Gazidis, che conosco molto bene ma non ci sono le condizioni giuste per tornare. Ora, dopo 25 anni di esperienza nel calcio, mi posso guardare attorno. Per la prima volta mi fermo, mi guardo attorno e attendo. Gazidis? Lo conosco da tanti anni. E’ cresciuto, è entrato in punta di piedi e ha fatto cose importanti all’Arsenal. Ivan è un grande gestore, ha una grande conoscenza, è sicuramente in grado di gestire un grande club come il Milan».

Gandini ha poi parlato del nuovo Milan e del suo futuro: «Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero, in un grande club, ma sarebbe stimolante anche creare un Club Italia per la Nazionale. Andare in un altro club italiano? Dopo 25 anni di Milan non pensavo di andare in un altro club italiano e invece sono andato alla Roma, vediamo cosa accade. Monza? E’ un po’ presto. Gattuso? Mi sorprende vederlo allenatore, non me l’aspettavo. Maldini? Doveva tornare nel calcio molto prima, ha avuto diverse opportunità di andare all’estero in questi anni, ritorna al Milan con anni di ritardo e vuol dire che è convinto della bontà del progetto e della nuova proprietà».