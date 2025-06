Garnacho verso l’addio al Manchester United: l’argentino però ha una volontà chiara per il futuro! Le ultime

Garnacho verso la separazione al Manchester United: l’argentino però ha una volontà chiara per il futuro! Le ultimissime di calciomercato

Alejandro Garnacho, talentuoso esterno offensivo argentino classe 2004, è destinato a lasciare il Manchester United ma vuole restare in Premier League. Il club gli ha comunicato che non rientra nei piani del nuovo allenatore Ruben Amorim, quindi sta valutando le sue opzioni. A gennaio, il Napoli aveva mostrato interesse per lui, mentre il Bayer Leverkusen sembrava una possibile destinazione dopo l’arrivo di Erik ten Hag, che lo ha sempre apprezzato. Tuttavia, Garnacho non intende trasferirsi fuori dall’Inghilterra.

Il Chelsea potrebbe essere la sua prossima squadra, dato che aveva già fatto un tentativo per lui nella finestra di mercato invernale e continua a cercare un attaccante esterno sinistro. Inoltre, i Blues non hanno esercitato l’opzione per acquistare definitivamente Jadon Sancho, mentre Mykhailo Mudryk è attualmente sospeso. Garnacho ha chiuso la scorsa stagione con 11 gol e 9 assist in tutte le competizioni, e il Manchester United lo valuta circa 50 milioni di sterline.