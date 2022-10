Gary Neville: «Lo United sta meglio senza Cristiano Ronaldo»

Le parole di Neville su Cristiano Ronaldo: « un essere umano e ha dei difetti, si sente frustrato, ma lo United gioca meglio senza di lui»

Gary Nevile, ex compagno di Cristiano Ronaldo al Manchester United e ora opinionista per Sky Uk, ha commentato la situazione di CR7 al Manchester United, sempre più fuori dal progetto. Di seguito le sue parole.

«Voglio difenderlo. È un essere umano e ha dei difetti, si sente frustrato per non aver avuto opportunità. Alcuni giocatori hanno fatto cose peggiori al Manchester United – succede, è la natura umana. Non ci sono molti tifosi del Manchester United che ora vorrebbero Ronaldo nell’undici titolari. Stanno meglio senza di lui, segnano più gol senza di lui e guadagnano più punti senza di lui. Il Manchester United è una squadra migliore senza di lui. Per me, Erik non aveva altra scelta. È la seconda volta che Ronaldo lascia l’Old Trafford prima che i suoi compagni di squadra rientrino negli spogliatoi. È inaccettabile».