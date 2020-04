Gasbarroni: «Il calcio passa in secondo piano. Non è il momento di prendere decisioni»

Andrea Gasbarroni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com esprimendo il suo pensiero sulla ripresa della Serie A

L’ex centrocampista della Sampdoria, Andrea Gasbarroni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com. Queste le sue parole.

SERIE A – «Difficile anche parlare di calcio. La situazione non è delle migliori e continua a morire tanta gente, il calcio passa in secondo piano. Detto questo, secondo me anche per il calcio bisogna ragionare bene e riprendere quando non ci saranno rischi e la situazione sarà stabile, quando si conoscerà meglio la situazione. Diventa difficile anche a livello psicologico, bisogna aspettare ancora un po’ di tempo. La salute viene prima di tutto, la sicurezza è alla base»