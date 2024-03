Gasperini: «In tre minuti l'Atalanta ha perso la partita»

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Bologna stasera. Ecco la conferenza stampa integrale

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini dopo la sconfitta con il Bologna.

PRIMO E SECONDO TEMPO – «Io credo che anche nel secondo tempo abbiamo fatto bene: venuto fuori poco. Globalmente abbiamo fatto una buona gara, anche nel secondo tempo per quanto paghiamo determinati episodi che ci hanno condannato dove in tre minuti abbiamo perso la partita».

CRITICHE – «Quando si perde si tirano fuori tutta una serie di argomenti che io faccio fatica a rispondere. Contro questo Bologna non è facile, usciamo sconfitti ma è una partita dove ci va male nel risultato: esattamente come all’andata. C’erano tutte le condizioni per avere degli spazi: c’eravamo chiusi bene, ma la situazione del rigore è stata dove eravamo 5 contro 2. Le condizioni tattiche erano quelle ideali. Avevamo avuto delle situazioni per fare goal prima: non credo ci siano stati stravolgimenti: sono fortemente sicuro che l’Atalanta abbia creato a parte il finale. Fra gli errori giustamente gli avversari li sfruttano bene. L’ingresso di Ederson poteva dare qualche contropiede in più, ma il Bologna ha fatto molta densità».

TRASFERTA DI LISBONA – «Fisicamente la squadra penso stia bene. Ho avuto risposta con una buona tenuta. Lookman non è stato quello del primo tempo, ma dall’altra parte sono entrati giocatori freschi».