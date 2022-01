ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gasperini: «Meritavamo di più. l’Inter ci aspettava bassa». Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Queste le parole di Gasperini a DAZN al termine del match contro l’Atalanta:

PARTITA – «Abbiamo fatto un ottima gara, alla pari contro una grande squadra come l’Inter. Loro ci aspettavano bassi giocando molto col portiere, ma globalmente abbiamo fatto bene. Nel finale hanno messo due attaccanti freschi, a dimostrazione che pochi attaccanti giocano 90 minuti. Muriel ha fatto una grande partita come i suoi compagni e forse meritavamo qualcosa in più».

DEMIRAL – «E’ stato calato in un modo di giocare diverso dalle sue abitudini, ma ha le caratteristiche per farlo. Ha già una buona base tecnica, può crescere sotto l’aspetto fisico e stasera di testa è stato pericoloso».

CLASSIFICA – «Noi facciamo il nostro campionato, siamo tutti vicini. Sappiamo che conquistare la zona Champions è molto difficile, mentre Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato. Non sarà facile, ma abbiamo anche la speranza di prendere una delle tre davanti perché alle spalle Juve, le romane e la Fiorentina stanno facendo molto bene».