Gasperini: «Mai come stasera avremmo meritato la vittoria» – VIDEO

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Juventus. Ecco le sue parole:

«Sicuramente sono più orgoglioso, abbiamo fatto un gran primo tempo. Coi cambi siamo riusciti a tornare in vantaggio e fare una gran partita. Mai come questa sera la vittoria era meritata per noi, ma nel calcio non sempre basta la prestazione».