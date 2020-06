Gasperini sul futuro: «I contratti a vita nel calcio non esistono ma voglio continuare qui»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro e della voglia di rimanere a Bergamo

FUTURO – «Nel calcio i contratti a vita non ci sono, ma ci sono tutti i presupposti per continuare e per ripartire dopo questa grandissima tragedia. Ho un legame molto forte con la città già prima del COVID-19. C’è tutta la volontà di continuare a vivere un momento che si è incredibilmente interrotto portando grandi dolori e morti».