Gattuso resta ct dell’Italia? Cosa cambia per la panchina azzurra dopo il cocente KO Mondiale contro la Bosnia

Gattuso resta ct dell’Italia? Come cambia il futuro della panchina azzurra dopo l’eliminazione ai playoff Mondiali contro la Bosnia

Dopo la cocente e amara delusione legata alla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2026, l’incertezza regna sovrana attorno al destino della Nazionale italiana. L’eliminazione patita nel drammatico spareggio ha lasciato scorie profondissime, portando l’intero sistema calcistico a interrogarsi sulle prossime e immediate mosse. Al centro del dibattito mediatico e istituzionale, inevitabilmente, c’è la figura del commissario tecnico: Rino Gattuso sta ancora valutando il suo futuro e non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza sulla prestigiosa panchina azzurra. Lo riferisce Nicolò Schira.

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La posizione della FIGC e la richiesta di Gabriele Gravina

Nonostante il disastro sportivo che ha condannato l’Italia a guardare la rassegna iridata americana da casa per la terza volta consecutiva, i vertici federali sembrano aver scelto la via della continuità tecnica, almeno nell’immediato. Il numero uno del calcio italiano ha infatti espresso la sua linea guida. È emersa in maniera evidente la richiesta di Gabriele Gravina di rimanere in panchina nella Nazionale italiana, nel tentativo di blindare l’allenatore calabrese per fargli gestire la delicatissima fase di transizione e ricostruzione, in vista dei futuri impegni sportivi in Nations League.

Le riflessioni del CT: risposta definitiva nei prossimi giorni

Le rassicurazioni e la rinnovata fiducia da parte del presidente federale, tuttavia, non sembrano essere state sufficienti per fugare i dubbi dell’ex centrocampista. Colpito profondamente dal fallimento e consapevole del clima di forte tensione e sfiducia che si respira attorno all’ambiente azzurro, il mister ha preferito prendere tempo per riflettere a mente fredda. Secondo quanto filtra da Coverciano, l’allenatore darà una risposta definitiva nei prossimi giorni, dopo aver soppesato attentamente le proprie motivazioni personali, le energie residue e le reali garanzie del nuovo progetto tecnico.

L’ipotesi dell’addio: pronto il passo indietro?

Lo scenario che si profila all’orizzonte resta di assoluta incertezza. Qualora il commissario tecnico dovesse percepire la mancanza delle condizioni ambientali o strutturali ideali per proseguire il proprio complesso lavoro di rilancio del gruppo azzurro, non è affatto esclusa una scelta drastica. L’allenatore, infatti, potrebbe decidere di fare un passo indietro, rassegnando le proprie dimissioni e chiudendo in anticipo la sua avventura alla guida della selezione tricolore. Le prossime ore saranno cruciali per delineare le sorti della panchina dell’Italia.