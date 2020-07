Gattuso: «Non siamo fortunati con Giua, il secondo rigore non c’è!»

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Parma: queste le parole del tecnico azzurro

PRIMO TEMPO – «Il primo tempo è da rivedere, è stato al di sotto delle nostre qualità, siamo andati meglio nella ripresa. Il secondo rigore è da rivedere. Ultimamente stiamo arrancando, oggi c’era la scusa che non avevamo un attaccante di ruoli e chi c’era si è sacrificato. Teniamo palla ma quando gli avversari vengono nella metà campo nostra ci sono dei problemi».

LOZANO – «Lozano punta? Ha fatto bene, ovvio molto meglio da esterno. Chi ha giocato ha fatto quello che aveva dentro. Ripeto, possiamo fare di più. Stiamo giocando ogni 3 giorni e giriamo tanti giocatori, questi risultati ci stanno. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto di più».

ARBITRO – «Rigori? Ditelo voi, guardate voi. Ci sta che l’arbitro può sbagliare, lui l’ha vista così. Certo con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Lecce (non andò al VAR sul rigore di Milik, poi fu sospeso da Rizzoli, ndr). Che rigore è il secondo? E’ già per terra quando c’è il tocco, Kulusevski è caduto da solo. Koulibaly lo prende dopo. Ma va bene, sicuramente potevamo fare meglio. Per me non è rigore. Ma non voglio fare polemiche. Il primo era più rigore del secondo. Ma non abbiamo perso per i rigori».

CHAMPIONS – «Sabato col Sassuolo sarà una partita che ci avvicinerà al Barcellona perché sono squadre che si somigliano»