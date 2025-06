Gattuso nuovo ct dell’Italia: è davvero l’uomo giusto? Cosa dicono i numeri

Scelta imminente per la panchina azzurra: i numeri di Gattuso aiutano a capire se è l’uomo giusto

La notizia rimbalza da più fonti: Gennaro Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Italia. L’ufficialità è attesa già all’inizio della settimana, ma intanto cresce l’attesa. È una decisione che fa discutere: c’è chi esulta per il ritorno di un uomo-simbolo del Mondiale 2006, e chi si interroga se sia davvero l’uomo giusto per un incarico tanto delicato.

A chiarire il quadro possono aiutarci i numeri della sua carriera da allenatore. Dopo le prime esperienze con Pisa, OFI Creta e Palermo, la svolta arriva con il Milan, dove in 83 partite ottiene il 49% di vittorie, riportando dignità e competitività a un gruppo in difficoltà.

Con il Napoli tocca il suo picco: 47 vittorie in 81 partite, con una percentuale del 58% e una Coppa Italia in bacheca. Meno brillanti, ma utili per la sua maturazione, le esperienze all’estero con Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato.

Non solo grinta: servono idee e risultati

Gattuso è noto per la grinta e il carisma, ma per guidare l’Italia serve molto di più. In carriera ha allenato circa 330 partite, con una media vittorie del 48%. Numeri solidi, ma basteranno per gestire una Nazionale in cerca di identità?

Gattuso nuovo allenatore dell’Italia è una prospettiva affascinante e divisiva. In attesa dell’annuncio ufficiale, restano le domande: sarà all’altezza del ruolo? E soprattutto, saprà trasformare i numeri in un progetto vincente?