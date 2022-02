ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazidis: «Tifosi del Milan speciali con me, nuovo stadio orgoglio di Milano». Le parole del presidente rossonero

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervistato da Gulf News.

NUOVO STADIO – «Ne parlerò proprio a Expo, con Christopher Lee, amministratore delegato di Populous, lo studio di architettura scelto per la progettazione del nuovo impianto. Che sarà l’orgoglio di tutta la città, per la sua accoglienza e sostenibilità ambientale»

MALATTIA – «Ho scoperto della malattia quasi casualmente, dopo esami clinici di ottimo livello sostenuti in Italia, peraltro senza sintomi. Sono stato fortunato. Quel giorno del mio ritorno allo stadio è stato un momento unico, in cui mi sono commosso. I tifosi milanisti sono stati davvero speciali e non lo dimenticherò»