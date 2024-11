Genoa, Blasquez: «Gilardino? La fiducia non è mai mancata, ora pensiamo a questo»

Le parole di Andreas Blasquez, CEO del Genoa, sul futuro di Alberto Gilardino sulla panchina dei rossoblù. I dettagli in merito

Andreas Blasquez ha parlato a Il Secolo XIX del momento del Genoa.

MOMENTO – «Hai detto di sentirti solo, manca il supporto della società? Questa è la realtà, le sensazioni che un allenatore sente in settimana sono queste. Non voglio entrare nei particolari, penso a lavorare sul campo con la squadra isolandoli da altre situazioni. Non è stato semplice, sono arrivate tante sconfitte anche immeritate come contro la Fiorentina. Ma fare una prestazione del genere a Parma vuol dire che la squadra sta dando tutto, ha voglia e determinazione, abbiamo mosso palla e creato occasioni».

GILARDINO – «Siamo sempre stati al fianco del mister nella difficoltà, con i tanti infortuni che ci hanno colpito: dopo la sosta ne torneranno parecchi a disposizione».