Il Genoa si cautela e sonda il terreno per il nuovo portiere se non dovesse restare Perin. Due nomi sul taccuino del grifone

Riflessioni in corso in casa Genoa per quanto riguarda il ruolo di portiere, poichè non è certa la permanenza di Perin che tornerà alla Juventus proprietaria del cartellino.

Oltre a Sepe, riporta Sky Sport, c’è l’idea Joronen portiere finlandese del Brescia.