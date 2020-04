Genoa, Cassata: «Ripresa? Rispetteremo le scelte che faranno»

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb

«Cerco di occupare gli spazi della giornata ovviamente allenandomi, e poi cucinando, leggendo, ma soprattutto giocando alla playstation, abbiamo formato un bel ‘team’ con alcuni amici, tra questi Favilli, Benassi e Berardi».

NICOLA – «È un punto di riferimento per noi, ci tiene aggiornati in continuazione. Anche in questo momento non ha mai staccato la spina, mantenendo così anche noi sempre sul pezzo».

RIPRESA – «C’è chi ha molta più competenza di me, che lavora ogni giorno per cercare soluzioni che ci portino a tornare a svolgere il nostro lavoro in massima sicurezza. Le scelte che farà chi di dovere le rispetteremo e cercheremo di fare del nostro meglio da professionisti quali siamo».